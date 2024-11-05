«Издеваются над 200-ми, животными»: разведчик рассказал о зверствах ВСУ

Российский разведчик с позывным Раскол рассказал, как бойцы ВСУ издеваются над погибшими сослуживцами и павшими военными ВС РФ. По его словам, он также не раз становился свидетелем, как украинцы сбрасывали взрывные устройства с дронов на собак, сообщает ТАСС .

«Раскол» отметил, что в ВСУ издеваются как над трупами своих солдат, так и над убитыми противниками.

«Зверства присутствуют. Ведут они (военнослужащие Украины — ред.) себя не как воины. В большинстве случаев издеваются над людьми, издеваются над „двухсотыми“ („грузом 200“, погибшими военнослужащими — ред.). <…> Уничтожают и наших „двухсотых“, и своих „двухсотых“», — сказал разведчик.

По словам «Раскола», украинские военные не забирают тела своих погибших и так же не дают российским военным эвакуировать с поля боя тела собственных сослуживцев. Кроме того, как отметил боец, он неоднократно наблюдал, как бойцы ВСУ сбрасывают с дронов снаряды на собак, а также издеваются над гражданским населением.