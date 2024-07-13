«Избивали и угрожали убить»: вернувшийся из плена россиянин рассказал о пытках ХАМАС

Уроженец РФ Андрей Козлов рассказал о пытках, которым подвергался, когда был в плену ХАМАС, сообщает РИА Новости .

«Все это время похитители избивали его и угрожали убить. <…> Веревки поменяли на цепи на запястьях и лодыжках», — поделился Козлов с Wall Street Journal.

Он также сказал, что надзиратели в жару набрасывали на пленного одеяла, а также запрещали вставать с грязного матраса несколько дней, если мужчина говорил что-то не то, или был очень близко к окну, где его могли заметить. По словам бывшего пленника, там он потерял всякую надежду.

Охранявшие пленных боевики не называли настоящих имен, они представлялись заложникам как Мохаммед. При этом самый жестокий из охранников сначала мог разрешить людям немного посмотреть телевизор, а потом начинал угрожать убийством. Мужчина позднее опознал его по фотографии. Боевика зовут Абдулл аль-Джамаль, его WSJ называет палестинским журналистом, который известен своими связями с ХАМАС.

Козлова освободили военных ЦАХАЛ во время спасательной операции, проведенной армией Израиля 8 июня. Также они спасли еще трех заложников.