Избивали и насиловали: женщина попала в рабство на ферме в Калмыкии

Ростовчанка заявила об изнасиловании и удержании в рабстве на ферме в Калмыкии

35-летняя жительница Ростовской области заявила, что ее насильно удерживали на ферме в Калмыкии. Она находилась там в рабстве и подвергалась сексуальному насилию, сообщает 161.RU .

По словам пострадавшей, в начале ноября она поругалась с мужем, с которым жила в маленьком поселке Ростовской области, из-за чего решила уехать в свой родной город. Для этого она отправилась на автовокзал Ростова, где познакомилась с жителем Калмыкии.

Он предложил женщине работу — пасти овец на его ферме. Новый знакомый угостил ростовчанку спиртным, после чего она уснула. Очнулась женщина уже чуть западнее маленького поселка Ачинеры в Калмыкии. Требования отвезти ее обратно были проигнорированы.

На ферме в тот момент уже трудилась одна женщина из Ставрополя, которой выдавали деньги только на одежду и обувь. Ее пообещали отпустить после того, как работу начнет ростовчанка. Обе женщины жили в маленькой пристройке. Им приходилось каждый день гнать баранов на расстояние в 10 км.

Однажды ночью ростовчанка решила сбежать. Но ее якобы поймал местный участковый и отвез обратно «работодателям», которые избили жертву. Эта ситуация повторилась после второй попытки побега. Тогда же приехал родственник хозяина фермы и изнасиловал женщину в качестве наказания.

Через месяц ростовчанке удалось выйти на связь с мужем. Он написал заявление в полицию и вместе с волонтерами отправился искать жену. Той пришлось прятаться в поле больше суток, чтобы спастись. Она передавала оттуда координаты мужу. Но в это же время ее искал и хозяин фермы.

В итоге женщину одновременно нашли и волонтеры, и «работодатели». Начались разбирательства в полиции. Участковый, которого женщина обвинила в возвращении ее в рабство, начал угрожать ей за составленное на него заявление. Также был задержан человек, изнасиловавший женщину.

Но ростовчанка боится, что все ее мучители не понесут серьезного наказания. В полиции по поводу рабства заявили, что женщина «добровольно поехала на ферму и получала зарплату».

