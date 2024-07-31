Избитую полицией москвичку не выпускают из Турции на похороны свекрови

Драматическая ситуация развернулась вокруг двух россиянок, задержанных в Турции около пары месяцев назад. У одной из них, 48-летней Светланы из Москвы, умерла свекровь, но она до сих пор не может вернуться на Родину, чтобы поддержать своего мужа, пишет kp.ru .

«Сегодня у меня умерла свекровь… Мы с Юлией спросили, какие документы нужны, чтобы вылететь, а нас игнорируют», — сообщила Светлана журналистам.

Российские туристки Светлана и Юлия оказались в сложной ситуации еще 6 июня по прибытии в Анталью. После прохождения паспортного контроля их задержали местные правоохранители, обвинив в оказании сопротивления сотрудникам погранконтроля. Женщины утверждают, что были жестоко избиты в полицейском участке.

Хотя впоследствии запрет на выезд был снят с Юлии, Светлану до сих пор не отпускают из Турции. Она пыталась связаться с российским консулом, но, как утверждает издание, ее обращения остались без ответа. Родным Светланы сейчас необходима поддержка, однако турецкие власти не разрешают ей вернуться на родину даже в связи с тяжелой семейной ситуацией — смертью свекрови. Им объяснили, что нужно ждать возвращения из отпуска судьи, ведущей их дело.