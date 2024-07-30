Из-за украденного паспорта житель Белгорода «заперт» на Украине с начала СВО

Житель Белгорода Андрей Т. с ноября 2021 года находится на территории Украины и не может вернуться в Россию после начала специальной военной операции. У мужчины украли загранпаспорт, и теперь он не может покинуть страну, пишет Газета.ru .

По словам Андрея Т., два года назад он вместе с женой поехал к родственникам в Харьков. За два месяца до начала СВО у него из машины украли барсетку, в которой находился загранпаспорт.

В феврале 2022 года он оплатил пошлину на получение нового документа в российском консульстве, но сделать паспорт ему не успели — через девять дней началась СВО, и консульские представительства РФ на Украине закрыли.

С начала военных действий мужчина находится в Харьковской области. Он обращался за помощью в МИД РФ, но российские дипломаты не смогли оказать ему содействие, порекомендовав попытаться выехать в Молдову. Однако в Молдове белгородцу сообщили, что въезд в страну возможен только по действующему загранпаспорту.