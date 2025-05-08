Из-за угрозы минирования в Москве перекрыли Корабельную улицу

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Жители Москвы сообщили, что оперативные службы перекрыли часть Корабельной улицы в Нагатинском Затоне и осматривают темные иномарки на предмет минирования. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza .

На опубликованном ролике видно, как сотрудник силовых структур в специальной форме и с оборудованием в руках идет к припаркованной машине возле многоэтажного дома. Специалист с помощью устройства осматривал днище автомобиля со всех сторон.

Какую именно машину ищут силовики, неизвестно. Работы на месте продолжаются, пешеходов просят выбирать обходные пути.

Очевидцы сообщают, что территория оцеплена. Информации о пострадавших не поступало.