Из-за робота чуть не сгорел «Екатеринбург-Экспо»

сегодня в 13:27

МЧС РФ: робот загорелся на шоу в Екатеринбурге

В здании «Екатеринбург-Экспо» проходило шоу. Во время него загорелся зарядный блок у электрического робота, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Около «Екатеринбург-Экспо» был размещен пост пожарно-спасательной части № 8 города. Сотрудники МЧС отреагировали на инцидент мгновенно.

Они быстро потушили возгорание, которое охватило площадь всего 0,5 квадратных метра. Никто не пострадал.

Ранее в Хабаровске горела гостиница. У нее обрушилась крыша.