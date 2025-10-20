Из-за ДТП на мосту в Кемерове люди не могли перебраться на другой берег

На Кузнецком мосту в Кемерове произошло ДТП с участием двух авто

По словам пользователей социальных сетей, на Кузнецком мосту в Кемерове произошло ДТП: два автомобиля заблокировали трамвайные пути. Это создало серьезные проблемы для движения транспорта. Фотографии с места событий распространились в интернете, сообщает Сiбдепо .

Фото - © t.me/kemertop

В пресс-службе КЭТК, организации, управляющей трамвайным и троллейбусным сообщением, предоставили информацию о случившемся. Сообщение между двумя берегами реки через мост по трамвайным путям было приостановлено.

«Сообщения между берегами нет», — отметили представители пресс-службы.

В результате аварии часть городского транспорта была перенаправлена по резервным маршрутам, что вызвало затруднения для пассажиров. Автомобили оставались на путях с восьми часов утра.

Возобновление трамвайного движения стало возможным только после того, как эвакуатор убрал транспортные средства с путей. В ГИБДД Кемерова сообщили, что в аварии никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

