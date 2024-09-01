Из-за атаки дронов ВСУ в Москве задержали более 70 авиарейсов

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Росавиация: более 70 авиарейсов задержали из-за атаки БПЛА на Москву

Из-за массированной атаки украинских дронов по России в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Росавиации.

С ограничениями утром в воскресенье работали три аэропорта — Жуковский, Внуково и Домодедово. На запасные объекты инфраструктуры отправили садиться 43 борта.

В трех аэропортах столицы задержали 74 рейса — это было нужно для обеспечения безопасности пассажиров. Уже с 09:00 все объекты инфраструктуры начали работать в прежнем режиме.

Ранее украинский беспилотник ударил по Московскому НПЗ. На одном из объектов началось локальное возгорание, которое в данный момент тушат пожарные расчеты.