Из сумки россиянки украли ювелирку в самолете Turkish Airline

Сумку туристки из РФ обворовали в самолете Turkish Airline. Преступники украли украшения пассажирки бизнес-класса, подумав, что они сделаны из золота, сообщает SHOT .

Россиянка купила билет в бизнес-класс себе и дочке. Они летели из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в турецком Стамбуле.

Перед посадкой в самолет женщина выложила из сумки для украшений помолвочное кольцо за 400 тыс. рублей. Внутри лежала лишь бижутерия.

После полета девушка открыла чемодан и достала шкатулку с ювелирными изделиями. Оказалось, что она вскрыта.

Внутри лежали только несколько сережек и одно кольцо. Неизвестные забрали цепочки, браслеты и бусы. Но воры не знали, что это бижутерия. Они посчитали, что предметы сделаны из золота.

Тем не менее, женщина все равно понесла ущерб в размере почти 20 тыс. рублей. Она пожалуется в авиакомпанию.

