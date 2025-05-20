Из СИЗО выпустили «лидера инцелов России» Поднебесного, обвиненного в педофилии

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Блогера-инцела Алексея Поднебесного выпустили из СИЗО, где он находился по обвинению в половой связи с 15-летней школьницей, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Ему избрали запрет определенных действий.

Суд запретил Поднебесному рассказывать журналистам подробности своего уголовного дела, приходить на массовые мероприятия и пользоваться интернетом, добавляет издание.

«Лидера инцелов России» поместили в изолятор в августе 2024 года. Тогда 46-летнего Поднебесного обвинили в развратных действиях, половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Подробнее о личности Алексея Поднебесного и скандалах с его участием читайте в статье РИАМО.