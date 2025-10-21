Из Милана на зону: торговавшую фейковыми сумками стилиста отправили в СИЗО

Стилиста Янковскую заключили под стражу по делу о подделках с «Садовода»

Гагаринский суд Москвы отправил под стражу на 6 месяцев стилиста Эльвиру Янковскую по уголовному делу о продаже подделок с «Садовода», сообщает 112 .

Согласно версии следствия, Янковская, позиционирующая себя как профессиональный стилист, предложила скандально известной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) доставить из-за границы брендовую одежду и аксессуары по низким ценам. Бизнесвумен согласилась на вещи брендов Christian Dior, Prada, Hermes и др.

Позднее экспертиза установила, что брендовые вещи Янковской являются контрафактной продукцией низкого качества, которая закупалась на столичных рынках «Садовод» и «Дубровка».

В отношении Янковской возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Стилист сотрудничала со следствием, поэтому ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако фигурантка улетела в Милан и Париж на Неделю моды, пропустив судебное заседание. Суд принял решение ужесточить меру пресечения и отравить Янковскую в СИЗО на полгода.

