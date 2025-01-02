Из башни Трампа в Лас-Вегасе эвакуируют людей
Власти выводят людей из Башни Трампа после взрыва Cybertruck
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Власти лас-Вегаса организовали эвакуацию людей из Башни Трампа после взрыва Cybertruck, сообщает газета «Известия».
Власти города просят гостей и жителей Лас-Вегаса не посещать отель Trump Tower.
Представители правоохранительных органов осматривают место инцидента, которое огорожено специальными указателями.
Электромобиль Cybertruck взорвался у здания в четверг. Погиб один, ранены семь человек. Власти США рассматривают версию теракта и ищут возможную связь с преступлением в Новом Орлеане, где бывший военный убил 15 человек, въехав на автомобиле в толпу.