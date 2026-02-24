Итальянка пырнула мужа ножом за ругань во время просмотра футбола

Во время футбольного матча «Наполи» в Неаполе разыгралась бытовая ссора между супругами, в ходе которой женщина ударила мужа ножом, ошибочно приняв его гневную реакцию на отмененный пенальти за оскорбления в свой адрес, пишет РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Предварительно известно, что 40-летний болельщик наблюдал по телевидению за игрой итальянской серии А между «Наполи» и «Аталантой». Его комментарии сопровождались нецензурной бранью, а особенно он возмутился после решения арбитра не назначать пенальти в пользу «Наполи».

Его 35-летняя жена, услышавшая ругань, решила, что та направлена на нее. Некоторые выражения она сочла глубоко личными, задевающими, в частности, память ее умершей бабушки. Между супругами возникла перепалка, в ходе которой женщина сначала метнула в мужчину ножницы, а затем нанесла ему удар кухонным ножом.

«Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него все, у чего есть лезвие», — отмечается в публикации.

За кровавым скандалом между родителями наблюдала их 12-летняя дочь. В общей сложности в комнате в ходе конфликта оказалось пять ножей, один из которых в итоге воткнулся в стену гостиной.

Пострадавшего госпитализировали, на данный момент его жизни ничто не угрожает. Женщине были предъявлены обвинения в домашнем насилии и причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Предварительно установлено, что мужчина уже обращался за медицинской помощью после стычек с женой. В июне 2025 года было зарегистрировано как минимум два случая, когда он получал ножевые ранения. Сама задержанная заявляет, что брак по сути прекратил свое существование, и она долгое время находилась под воздействием психологического давления. Применяла ли женщина насилие в отношении дочери, не сообщается.

