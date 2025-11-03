ИТ-специалист из Петербурга мог утонуть на пляже в Таиланде
31-летний ИТ-специалист из Санкт-Петербурга Дмитрий З. исчез на пляже в Таиланде. Он мог утонуть, сообщает Baza.
При этом мужчину или его тело пока не обнаружили.
Дмитрий З. приехал в Таиланд с приятелями неделю назад. Утром 3 ноября он пошел купаться на пляж Найтон. Однако обратно не вернулся.
Приятели ИТ-специалиста рассказали о пропаже полиции Таиланда. На пляже, где исчез Дмитрий З., работают сотрудники правоохранительных органов.
ИТ-специалиста ищут. Одна из возможных версий исчезновения заключается в том, что Дмитрия могло унести волной в открытое море.
