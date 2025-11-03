сегодня в 17:10

ИТ-специалист из Петербурга мог утонуть на пляже в Таиланде

31-летний ИТ-специалист из Санкт-Петербурга Дмитрий З. исчез на пляже в Таиланде. Он мог утонуть, сообщает Baza .

При этом мужчину или его тело пока не обнаружили.

Дмитрий З. приехал в Таиланд с приятелями неделю назад. Утром 3 ноября он пошел купаться на пляж Найтон. Однако обратно не вернулся.

Приятели ИТ-специалиста рассказали о пропаже полиции Таиланда. На пляже, где исчез Дмитрий З., работают сотрудники правоохранительных органов.

ИТ-специалиста ищут. Одна из возможных версий исчезновения заключается в том, что Дмитрия могло унести волной в открытое море.

