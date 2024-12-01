Историк и волонтер Ярцев погиб в ДТП в Луганске
В ЛНР погиб военкор Сергей Ярцев
В ЛНР в автокатастрофе погиб военкор и волонтер Сергей Ярцев, пишет газета «Известия».
Об этом сообщил его товарищ Даниил Давыдов и Telegram-канал ANNA NEWS.
«УАЗ Патриот» Ярцева врезался в электрическую опору в Луганске, сообщили в республиканском ГАИ. Причина происшествия не указана.
Сергей Ярцев занимался историей Москвы, водил экскурсии, работал волонтером. Во время последнего визита он доставил военным гуманитарный груз и автомобиль «Нива».