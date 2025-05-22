«Истекаю кровью»: звезда OnlyFans рассказала о последствиях секса с 583 мужчинами

Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт рассказала о тяжелых последствиях для организма после шестичасового секс-марафона с 583 мужчинами, сообщает журнал Us Weekly .

28-летняя создательница цифрового контента поставила перед собой цель переспеть с 583 мужчинами за сутки. По словам девушки, это оказалось довольно легко, хотя раньше она переживала, потому что раньше выполняла максимум 24 «задания» за день.

После секс-марафона в своих соцсетях онлифанщица заявила, что была госпитализирована. Девушке предстоит сдать анализ крови и пройти полное медицинское обследование.

«Думаю, 583 парня за день — это не очень хорошо для твоего тела», — написала инфлюенсер.

Звезда OnlyFans рассказала, что страдает от эндометриоза и после секс-марафона у нее открылось сильное кровотечение. Во время «задания» она испытывала болевые ощущения и получила «небольшой порез». При этом онлифанщица не уверена, что кровотечение произошло из-за секс-испытания, а не из-за эндометриоза.

Найт добавила, что, несмотря на испытываемую боль, она полна решимости поскорее вернуться к своей лучшей форме. На воскресный секс-марафон девушка получила 2 тыс. заявок, хотя ожидала лишь 200 человек. Перед началом всех участников попросили надеть презервативы.