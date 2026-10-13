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Истекает кровью под дождем: подростки выбили глаз мужчине во Владивостоке

Происшествия
Телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Фото - © Телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке на площади Луговой группа подростков напала на мужчину, нанеся ему тяжелую травму головы. У пострадавшего выбит глаз, сообщает «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

По информации очевидцев, инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта. Подростки в возрасте 15–17 лет атаковали прохожего и выбили ему глаз, после один из нападавших скрылся.

Находившихся с ним приятелей неравнодушные граждане закрыли внутри салона подошедшего автобуса. Их удерживали до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, пострадавший мужчина в бежевой толстовке остался лежать на уличной деревянной скамейке с кровоподтеками на лице. На мокром асфальте рядом со скамейкой очевидцы запечатлели брошенный огнетушитель, который мог использоваться во время потасовки.

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