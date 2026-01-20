Истек срок давности: пойманный в Челябинске серийный убийца может избежать суда

В Челябинске предъявили обвинение 57-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве пяти женщин в 2004–2007 годах. Родственники жертв опасаются, что из-за истечения срока давности преступник может избежать наказания, сообщает RT .

В Челябинске следователи предъявили обвинение 57-летнему местному жителю Виталию Васильеву, которого подозревают в убийстве пяти женщин более 20 лет назад. По данным следствия, он нападал на женщин в темное время суток, когда они шли на работу или возвращались домой, и наносил им множественные ножевые ранения. После он забирал у жертв ценные вещи и деньги.

Долгое время раскрыть серию преступлений не удавалось. Васильев изначально проходил свидетелем по одному из дел, но спустя годы следователи вновь проанализировали материалы и вышли на его след. В 2007 году из-за украденного мобильного телефона, которым он пользовался, мужчину вызвали на допрос, однако тогда он заявил, что нашел устройство. Позже под тяжестью доказательств Васильев признался в совершении пяти убийств.

Сын одной из жертв Иван Бажов рассказал, что опасается освобождения подозреваемого из-за истечения срока давности.

«Для меня самое главное, чтобы он не избежал наказания. Он должен сесть в тюрьму», — поделился Иван.

В Следственном комитете отметили, что решение о сроке давности по особо тяжким преступлениям принимает суд. Сейчас Васильев находится под стражей, его признали вменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.