Испуганный слон затоптал пять человек на фестивале в Таиланде

10-летний слон по кличке Плай Кхун Тонг участвовал в фестивале в провинции Нонг-Буа-Лампаху. Во время праздничного фейерверка испугался и затоптал пять человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Происшествие попало на видео. Действия слона не были намеренными. Он спокойно шел до момента, пока не начали раздаваться выстрелы фейерверка. На кадрах видно, как животное вздрагивает и начинает бежать в толпу людей от испуга, вызванного салютом. В итоге пострадали пять человек.

Слона привезли на выставку для продажи сахарного тростника. Когда начался праздничный салют, его сопровождал 46-летний Санга, но он не смог быстро остановить животное.

Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Губернатор провинции призвал травмированных людей пожаловаться в правоохранительные органы на смотрителя и запретил привозить на подобные мероприятия слонов.

Смотрителя Сангу привлекли к ответственности. Ему грозит тюремный срок до одного года и штраф в 477 фунтов стерлингов. В пересчете на рубли по курсу 20 января 2025 года это 59,3 тысячи.