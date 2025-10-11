Испугалась родителей: 17-летняя жительница Барнаула родила сына и зарезала его

сегодня в 09:54

В Барнауле 17-летняя девушка родила сына, зарезала его и выбросила на улицу

Тело изрезанного ножом новорожденного мальчика нашли на улице в Барнауле. По подозрению в совершении убийства задержали его 17-летнюю мать, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Труп ребенка обнаружили вечером 10 октября. Он находился на участке местности, который расположен на улице Малахова в Барнауле.

Ножевые ранения были нанесены ребенку в шею и грудь. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство малолетнего).

По информации правоохранителей, задержанная жила в благополучной семье. Она скрыла факт наличия беременности.

В день родов девушка была одна дома. Она родила ребенка, испугалась, что отец и мать узнают о случившемся, и зарезала младенца. Затем подозреваемая положила труп ребенка в полиэтиленовый пакет и отнесла на улицу.

