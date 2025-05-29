Используемая ВС РФ кубанская трасса стала смертельно опасной из-за разлива масла

В Краснодарском крае неизвестная автоцистерна разлила машинное масло на трассу «Джубга — Сочи» и скрылась, сообщает «112» . Из-за разлива дорога стала опасной для водителей. Военный «Урал» пытался помочь попавшим в скользкую западню грузовикам, но без особого успеха.

Канал также опубликовал кадры с места событий. Судя по видео, трасса стала настолько скользкой, что сотрудник Госавтоинспекции прокатывался по залитому асфальту, когда пытался помочь автомобилям с выездом.

По данным СМИ, разлив машинного масла произошел на Агойском перевале рядом с Туапсе. Оперативно ликвидировать последствия инцидента, вероятно, не получится.

«Кусок серпантина, и без того непростой, превратился в смертельно опасный», — отмечает издание.

Из-за разлива масла движение по трассе «Джубга — Сочи» почти полностью заблокировано. Автомобильный затор уже растянулся на километры.

Сейчас полицейские ищут причастного к разливу машинного масла на трассе.