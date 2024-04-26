Испанские полицейские нашли около 25 т гашиша в грузовике с дынями Происшествия сегодня в 17:33

Правоохранительные органы Испании изъяли около 25 тонн гашиша. Его спрятали в грузовике с дынями, сообщает РИА Новости.

Грузовик следовал из Марокко в Перпиньян. Рыночная стоимость гашиша могла достигать 50 млн евро. Данную партию наркотика назвали крупнейшей из конфискованных на дорогах с 2015 года. Тогда из двух грузовиков изъяли почти 48 тонн гашиша. Водителя грузовика, из которого изъяли запрещенное вещество, задержали. Устанавливается цепочка поставки наркотика.