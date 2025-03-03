Исламист, планировавший теракты в синагоге и метро, был замкнут и сбегал из дома

Стали известны подробности биографии 19-летнего террориста из Центральной Азии, ликвидированного в ночь на 28 февраля в Одинцовском городском округе. По данным ФСБ, он готовил теракты в синагоге и метро, сообщает сайт MK.Ru .

Парня звали Исмоил, он проживал в России с отцом и отличался замкнутым характером. В июле 2023 года подрывник неожиданно пропал, к его поискам привлекли спасателей и добровольцев. Через несколько дней Исмоила нашли абсолютно невредимым, но причину своей пропажи он не рассказал.

В скором времени парня призвали на срочную службу в войска связи. В декабре 2024 года он вернулся домой, немного отдохнул и стал подрабатывать на стройке. Известно, что Исмоил заявлял о желании поехать на родину, однако, согласно оперативным данным, на самом деле он собирался скрыться в Афганистане после совершения терактов.

Было установлено, что парень присягнул на верность террористической группировке, выполнил разведку местности и приобрел все необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Во время попытки задержания в садоводческом товариществе Одинцовского округа Исмоил оказал сопротивление и был ликвидирован. В его доме были найдены опасные химикаты и огнестрельное оружие.