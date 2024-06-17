Искали кабана, нашли нижегородца: волонтеры вытащили из болота мужчину

В Нижегородской области волонтеры-кинологи спасли тонувшего в болоте мужчину. Изначально, заметив следы, члены волонтерского отряда предположили, что это кабан, сообщает pravda-nn.ru .

Волонтеры проверяли одну из троп, ведущую из магазина в лес. На конце пути был тупик, однако ретривер по кличке Берта взял след и пошел далее по тропе.

Неподалеку от болота волонтеры заметили необычные следы и силуэт, предположив, что рядом гуляет кабан. Пройдя еще немного по пятам Берты, поисковики наткнулись на застрявшего в трясине человека.

«Мужчина потряхивал ногами, от холода, скорее всего, так как лежал в болоте, а тело почти полностью было покрыто водой, кроме глаз, рта и живота», — рассказала доброволец поисково-спасательной группы «Рысь» Ирина Гафт на своей странице в социальной сети.

Как оказалось, застрявший мужчина провел в болоте около суток. После приезда группы эвакуации нижегородца вытащили из западни, погрузили на носилки и эвакуировали. Мужчина был найден в тяжелом состоянии, однако его удалось спасти.