Искали 5 дней: задержан сбежавший военный из Шебекинского округа

27-летний петербуржец, военный Даниил Л., который сбежал из Шебекинского округа, задержан в Белгородской области, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчину искали пять дней.

Как рассказали очевидцы, при задержании военного пострадавших не было — он сам позвонил в комендатуру. Во время задержания сбежавший заявил, что испугался, поэтому убежал.

Мужчина сбежал во время боевого задания вместе с оружием. Это произошло 4 февраля.

