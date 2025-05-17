Искалечивший любовницу топором мужчина сам пришел в полицию в Одинцове

Мужчина, искалечивший любовницу топором, добровольно явился в полицию в Одинцовском городском округе. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

24 апреля в одном из домов на территории ПСК «Трехгорка-5» мужчина в ходе конфликта нанес обухом топора удары женщине, с которой состоял в любовных отношениях. У потерпевшей диагностировали закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Мужчина добровольно явился к следователю и написал явку с повинной. В ходе допроса подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Следователи и криминалисты изъяли орудие преступления, осмотрели место и допросили потерпевшую. Следствие планирует ходатайствовать об аресте злоумышленника.