Искалечивший 200 британцев хирург совершил побег из Шотландии

Доктор в Шотландии сделал калеками 200 человек и получал выплаты от Британии

Сделавший калеками около 200 пациентов в ходе неудачных операций хирург Сэм Эльджамель смог избежать наказания за это. Также он на протяжении 11 лет получал крупную пенсию от Великобритании, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Daily Mail.

Хирург работал в Данди в Шотландии. Он «лечил» пациентов с 1994 по 2014 год. За этот период Эльджамель сделал не менее 200 неудачных операций, во время которых покалечил людей.

После этого хирург сбежал из Шотландии. Он переехал обратно в Ливию, начал работать там.

На Эльджамеля постоянно жаловались пациенты-англичане. На фоне этого Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) разрешила «специалисту» уволиться по своему желанию.

Когда Эльджамель вернулся в Ливию, NHS начала платить ему пенсию. На протяжении 11 лет ему переводят половину от прежней зарплаты в Шотландии, то есть, 100 тыс. фунтов (10,8 млн рублей) ежегодно.

Привлечь к ответственности хирурга искалеченные британцы не могут. Срок давности преступлений уже истек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.