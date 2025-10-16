Искалечивший 200 британцев хирург совершил побег из Шотландии
Сделавший калеками около 200 пациентов в ходе неудачных операций хирург Сэм Эльджамель смог избежать наказания за это. Также он на протяжении 11 лет получал крупную пенсию от Великобритании, сообщает «Царьград» со ссылкой на материал Daily Mail.
Хирург работал в Данди в Шотландии. Он «лечил» пациентов с 1994 по 2014 год. За этот период Эльджамель сделал не менее 200 неудачных операций, во время которых покалечил людей.
После этого хирург сбежал из Шотландии. Он переехал обратно в Ливию, начал работать там.
На Эльджамеля постоянно жаловались пациенты-англичане. На фоне этого Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) разрешила «специалисту» уволиться по своему желанию.
Когда Эльджамель вернулся в Ливию, NHS начала платить ему пенсию. На протяжении 11 лет ему переводят половину от прежней зарплаты в Шотландии, то есть, 100 тыс. фунтов (10,8 млн рублей) ежегодно.
Привлечь к ответственности хирурга искалеченные британцы не могут. Срок давности преступлений уже истек.
