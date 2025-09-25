Искал металл, нашел проблемы: кузбассовец пытался раскопать шахту ядерной ракеты

Житель Кузбасса, занимавшийся поиском металла в заброшенной шахте ядерной ракеты, теперь будет обязан выплатить миллионы рублей, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда Кемеровской области.

Более трех десятилетий назад шахта и командный пункт были ликвидированы, и с тех пор территория основательно заросла. 35-летний экскаваторщик из Мариинска вместе с напарником прибыл на место с техникой и перепахал площадь около 2 тысяч квадратных метров, некогда находившейся в ведении министерства обороны. В процессе были повреждены несколько деревьев.

Нарушение было выявлено инспекторами лесной охраны в ходе рейда, после чего информация была передана в правоохранительные органы.

«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — отметили в суде.

Кроме того, мужчине придется возместить вред, нанесенный природе. Представители лесоохраны оценили причиненный лесному фонду ущерб в результате противоправных действий кузбассовца в сумму около 3,5 миллиона рублей, уточнили в суде.

Примечательно, что материалы, касающиеся напарника экскаваторщика, в Мариинский суд не поступали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.