«Ищу край безумия»: парень жестоко убил приятеля молотком и ножом в Петербурге

Кровавая драма разыгралась в Санкт-Петербурге. 19-летний парень расправился с приятелем с помощью ножа и молотка, после чего попытался покончить с собой, сообщает РЕН ТВ .

Преступник был фанатом Red Dead Redemption 2. Жестокий ролик с расстрелом из компьютерной игры парень опубликовал в соцсетях, а затем отправился в Московский район к своему товарищу. Он нанес приятелю множество ударов молотком по голове и более 15 раз ударил его ножом в шею.

По предварительным данным, между молодыми людьми не было никакого конфликта, парень убил товарища без причин. При этом психических отклонений у него не выявили, хотя записи в соцсетях намекали на обратное.

«Я ищу край безумия и жестокости, чтобы знать, когда хуже уже быть не может. Я ненавижу это мир и его людей, я ненавижу себя. Но больше всего я ненавижу свою слабость за то, что не способен остановить биение людских сердец», — писал убийца.

Более того, в своем аккаунте он постил видео со взрывами голов, созданные искусственным интеллектом. Известно, что юноша стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за драки. Его задержали и возбудили уголовное дело, сообщает Baza.

