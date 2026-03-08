Исчезнувших в подмосковном Звенигороде подростков ищут в реке

сегодня в 12:13

Водолазы поисково-спасательного отряда №1 Мособлпожспаса тоже разыскивают трех исчезнувших в Звенигороде Одинцовского городского округа Подмосковья 13-летних подростков — Алину, Богдана и Ивана. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Подростки ушли из дома вечером 7 марта. Они до сих пор не найдены.

Была начата поисковая операция. Она все еще идет.

Подростков ищут спасатели, полицейские, «ЛизаАлерт». Суммарно в операции участвуют не менее 150 человек.

Детей разыскивают как водолазы, так и специалисты на моторных лодках.

