Исчезнувших в подмосковном Звенигороде подростков ищут в реке
Водолазы начали искать 3 исчезнувших в подмосковном Звенигороде подростков
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Водолазы поисково-спасательного отряда №1 Мособлпожспаса тоже разыскивают трех исчезнувших в Звенигороде Одинцовского городского округа Подмосковья 13-летних подростков — Алину, Богдана и Ивана. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Подростки ушли из дома вечером 7 марта. Они до сих пор не найдены.
Была начата поисковая операция. Она все еще идет.
Подростков ищут спасатели, полицейские, «ЛизаАлерт». Суммарно в операции участвуют не менее 150 человек.
Детей разыскивают как водолазы, так и специалисты на моторных лодках.
