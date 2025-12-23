Исчезнувшая американская спортсменка Фокс пошла на корм акулам в Калифорнии

сегодня в 17:38

Пропавшую 55-летнюю спортсменку Фокс из США убили акулы в Калифорнии

Американскую триатлонистку Эрику Фокс, которая исчезла во время массового заплыва в заливе Монтеррей в Калифорнии 21 декабря, съели акулы. Девушка была единственной, не вернувшейся на берег к финишу, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал The New York Post.

Женщину искали более 15 часов. Было осмотрено примерно 84 квадратных морских миль. Затем поисковую операцию остановили.

Капитан Береговой охраны Джордан Балдуэза, который командовал поисками, выразил соболезнования семье, приятелям и близким погибшей. Случившееся он назвал трагическим.

Похожая ситуация произошла в Турции в конце августа. Во время массового заплыва через пролив Босфор пропал российский пловец. Им оказался тренер и мастер спорта Николай Свечников.

29-летний мужчина не пришел к финишу. Его пропажу заметили только через несколько часов. Свечникова или его труп не нашли.

