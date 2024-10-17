Исчезли деньги на реставрацию: верующие отстояли захваченный собор в Черкассах

Захват собора произошел минувшей ночью. В него ворвались порядка 100 человек в камуфляже и балаклавах. В это время в храме проводили литургию. Нападавшие вышвырнули людей из собора, отобрали телефоны, не давали снимать. Кроме того, они сорвали камеры наблюдения.

Также прихожане рассказали, что захватчики стреляли из газового пистолета. Они опубликовали видео, снятое внутри храма. На нем видно струи газа, летящие скамьи и части мебели.

Верующим не давали пройти на территорию собора. Полиция при этом ничего не делала. А когда православные собрались около ограды храма, чтобы петь молитвы, захватчики включили музыку на полную громкость.

К захваченному храму приехал владыка Феодосий. Он обратился к патриарху Варфоломею и призвал его посмотреть на издевательства над верующими УПЦ.

После того, как верующие отстояли храм, стало понятно, что разграблена бухгалтерия, пропали документы и деньги (порядка 60 тыс. долларов). Эту сумму многие годы собирали прихожане, чтобы провести реставрацию собора.