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Иранский эсминец Sahand опрокинулся во время ремонта

Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке в Бендер-Аббасе на юге Ирана на берегу Персидского залива. Там он находился на ремонте, сообщает РБК.

По данным Tasnim, корабль потерял равновесие, поскольку в цистерны попала вода. Гендиректор верфи ISOICO Салман Зарби рассказал, что причиной аварии стала неисправность балластной цистерны или попадание воды из места расположения валов эсминца во время ремонта.

Корабль частично затопило. В ходе происшествия пострадали люди.

Эсминец Sahand, который построили в Иране, спустили на воду в Бендер-Аббасе в декабре 2018 года.