Иранец грозится продать маленькую дочь от россиянки замуж в 9 лет

Россиянка вынуждена прятаться вместе с маленькой дочерью в Тегеране от бывшего возлюбленного-иранца. Мужчина угрожает продать девочку замуж, как только ей исполнится 9 лет, сообщает Baza .

49-летняя жительница Санкт-Петербурга Галина М. познакомилась с иранцем Али в соцсетях около 7 лет назад. Мужчина перебрался в Россию и женился на женщине. В браке у них родилась дочь Даша.

По словам россиянки, муж часто бил ее, а потом молил о прощении и просил не разводиться. Женщина терпела, но затем начала замечать сексуальные наклонности супруга к дочери. Она обратилась в полицию и подала на развод.

Узнав об этом, Али так сильно избил женщину, что она попала в больницу. Пока жена лечилась, мужчина вывез 6-летнюю дочь на родину. Россиянка отправилась вслед за ними, но мужчина не вернул ей дочь. Он заявил, что выдаст девочку замуж по достижении 9 лет, чтобы «разбогатеть».

Тогда Галина обманула мужчину, заявив, что хочет вернуться к нему. Тот принял ее, а как только женщина осталась с дочкой наедине, то сбежала. Теперь они обе скрываются от Али в Тегеране. Россиянка не может вывезти Дашу домой из-за местных законов ребенку до 18 лет нельзя покидать страну без разрешения отца. Ей вызвался помочь российский правозащитник Иван Мельников. Он направил обращение к министрам иностранных дел России и Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.