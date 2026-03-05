сегодня в 04:57

Иран заявил об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион и здание Минобороны страны в Тель-Авиве, сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.

«Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции… обошли американскую систему THAAD и нанесли удары по стратегическим целям в здании Министерства войны сионистского режима и в аэропорту Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были уничтожены более 7 сверхсовременных радаров.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.