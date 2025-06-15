Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами «Хадж Касем»

Об этом пишет портал Khabarfoori.

В ночь на воскресенье Иран ударил по израильским топливным и энергетическим объектам, с помощью которых работают истребители ЦАХАЛ.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Целью названо намерение помешать Тегерану осуществить планы по созданию ядерного оружия в короткие сроки. В ответ Иран также стал бить ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.