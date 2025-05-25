iPhone за секс: в Ульяновске обиженная студентка обвинила парня в изнасиловании

В Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, но затем призналась, что обиделась за неподаренный iPhone. Молодому человеку дали 3 года колонии, сообщает Baza .

В мае прошлого года 18 летняя Настя (имя изменено) познакомилась в интернете с 21-летним студентом местного университета из Таджикистана по имени Динар. В ходе общения парень предложил Насте iPhone за интимную близость. Согласившаяся на условия, девушка дважды встретилась с Динаром, однако свой «подарок» так и не получила. Обиженная Настя написала на Динара заявление об изнасиловании.

В ходе судебного заседания Настя опомнилась и дала признательные показания. Девушка объяснила, что заявление написала «из-за депрессии и подавленного состояния, вызванного тем, что Динар просто воспользовался ею».

Настя утверждала, что пыталась изменить свои показания еще в период предварительного следствия, однако следователи не позволили ей это сделать. К девушке приставили сотрудника полиции, поэтому на первых заседаниях она боялась признаться.

Суд признал Динара виновным и назначил молодому человеку наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.