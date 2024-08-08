Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке в четверг

сегодня в 13:46

В результате массированной кибератаки многие сервисы администрации Курской области вышли из строя. Они временно не работают.

Восстановлением работы интернет-ресурсов занимаются специалисты регионального министерства цифрового развития и связи.

Они обещают наладить все в кратчайшие сроки.