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Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке в четверг

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

8 августа интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке и перестали работать, сообщает пресс-служба администрации региона.

В результате массированной кибератаки многие сервисы администрации Курской области вышли из строя. Они временно не работают.

Восстановлением работы интернет-ресурсов занимаются специалисты регионального министерства цифрового развития и связи.

Они обещают наладить все в кратчайшие сроки.