Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке в четверг
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8 августа интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке и перестали работать, сообщает пресс-служба администрации региона.
В результате массированной кибератаки многие сервисы администрации Курской области вышли из строя. Они временно не работают.
Восстановлением работы интернет-ресурсов занимаются специалисты регионального министерства цифрового развития и связи.
Они обещают наладить все в кратчайшие сроки.