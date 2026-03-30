Инсульт и трепанация: россиянка чуть не умерла во время секса с мужем

Во время интимной близости у россиянки случился инсульт. С утра женщина отправилась в бассейн, затем приехала домой и занялась сексом с супругом, в этот момент она почувствовала резкую боль в голове.

По словам женщины, у нее было ощущение, что в голову воткнули тысячи ножей. Пара вызвала скорую помощь, но пока не понимала всей серьезности произошедшего. Они даже шутили. Россиянка попросила мужа одеть ее, потому что сама была не в состоянии сделать это.

Врачи скорой помощи измерили пациентке давление, которое оказалось в норме. Они сомневались, что у женщины случился инсульт, ведь она такая молодая. Все же медики решили отвезти ее на КТ. При этом супругу пришлось искать людей, кто сможет вынести обездвиженную пострадавшую на носилках, потому что в обязанности врачей это не входило. Хорошо, что смогла помочь хрупкая соседка.

После обследования медсестра заявила, что дела у женщины «не очень», а врач вошел в палату с просьбой подписать согласие на трепанацию. Россиянке провели операцию, у нее отнялась левая часть тела. Теперь она учится жить заново и ценит каждую минуту.

Как оказалось, у женщины была врожденная патология, о которой та не знала, — неправильно сформированные сосуды.

