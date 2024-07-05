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Иностранцы избили мужчину в Мытищах за замечание в адрес детей

В Мытищах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных иностранцами в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

Ранее СМИ писали, что в июле во дворе дома в Мытищах двое иностранцев избили местного жителя. Драка произошла из-за замечания, который мужчина сделал их детям. Ребята играли на парковке и задевали машины жителей.

Следователи и оперативные сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и личности всех участников конфликта.

Дело возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).