Иностранцев подозревают в изнасиловании россиянки на Дальнем Востоке
Во Владивостоке задержали иностранцев по подозрению в изнасиловании
Во Владивостоке задержали пятерых граждан одной из стран Средней Азии по подозрению в изнасиловании сотрудницы кафе, пишет РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель УМВД РФ по Приморскому краю, в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.
«Около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, совершили насильственные действия сексуального характера», — указал источник.
Подозреваемых задержали в международном аэропорту Владивостока при попытке улететь из страны.
Возбужден уголовное дело, проводится проверка представителей власти, помогавших легализации мигрантов в России, уточняется в публикации.