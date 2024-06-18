Иностранцев подозревают в изнасиловании россиянки на Дальнем Востоке

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Во Владивостоке задержали иностранцев по подозрению в изнасиловании

Во Владивостоке задержали пятерых граждан одной из стран Средней Азии по подозрению в изнасиловании сотрудницы кафе, пишет РИА Новости .

Как сообщил агентству представитель УМВД РФ по Приморскому краю, в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.

«Около кафе в районе бухты Лазурная неизвестные, угрожая ножом, совершили насильственные действия сексуального характера», — указал источник.

Подозреваемых задержали в международном аэропорту Владивостока при попытке улететь из страны.

Возбужден уголовное дело, проводится проверка представителей власти, помогавших легализации мигрантов в России, уточняется в публикации.