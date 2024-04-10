Иностранца приговорили к 5 годам колонии за дебош в московском автобусе

Суд Москвы признал 31-летнего Шугаиба Болатукаева виновным в совершении хулиганства и возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства. Мужчина совершил дебош в автобусе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В январе 2022 года Болатукаев, уже судимый ранее, находясь в автобусе на улице Зои и Александра Космодемьянских, потребовал у водителя остановиться в неустановленном месте. После отказа водителя осужденный нанес удары по двери кабины водителя и оскорбил его.

Пассажиры автобуса высказали замечания Болатукаеву, но он продолжал грубо нарушать общественный порядок, демонстрировать неуважение к обществу и гражданам, выражать угрозы применения насилия к группе лиц по национальному признаку.

Суд приговорил Болатукаева к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу более 194 тыс. рублей.