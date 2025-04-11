Иностранец нападал на прохожих в Подмосковье

Дело возбудили после нападения иностранца на прохожих в Подмосковье

Центральный аппарат СКР потребовал доклад после публикацией о противоправных действиях иностранца в Московской области, сообщается пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Ранее в медиа писали, что в Котельниках иностранец в ответ на замечание о нарушении общественного порядка повел себя агрессивно в отношении прохожих, в числе которых был и ребенок.

Подмосковные следователи возбудили по данному происшествию уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.