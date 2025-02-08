Иномарка протаранила «ВАЗ» на встречке в Подмосковье. Есть погибший

Мужчина погиб и трое пострадали при столкновении легковушек в Подмосковье

Смертельная авария произошла в Орехово-Зуевском городском округе. При столкновении автомобилей погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП случилось около 14:30 субботы на 69 км Носовихинского шоссе. Водитель 1996 г. р. за рулем Volkswagen Jetta выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».

В результате пассажир одной из машин погиб, еще трое, в том числе ребенок 2022 г. р., пострадали. Их госпитализировали.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом.