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Иномарка пробила ограждение и рухнула в Яузу в центре Москвы

Легковой автомобиль пробил ограждение и съехал в реку Яуза в центре российской столицы. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Инцидент произошел в воскресенье утром на Рубцовской набережной в районе дома № 2.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на полном ходу пролетает перекресток, пробивает ограждение и падает в реку.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. В настоящее время информация о погибших и пострадавших в результате ДТП уточняется.

Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто. Водителям следует заранее искать пути объезда.