Индия заявила об отражении новой атаки Пакистана с использованием дронов

Индийская армия отразила на западе страны новое нападение со стороны Пакистана, в котором использовались беспилотники, сообщает РИА Новости .

Как отметили в ВС Индии, в одной атаке, которую противник провел примерно в пять часов утра в субботу, замечено несколько вооруженных дронов над Амритсаром. Эти беспилотники немедленно атакованы и ликвидированы подразделениями ПВО.

Также телеканал Geo сообщал, что Исламабад приступил к крупномасштабной военной операции против Нью-Дели. ВС Индии уточнили, что зафиксировали вопиющую попытку пакистанских военных нарушить суверенитет страны и подвергнуть опасности гражданских, а подобные действия неприемлемы.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов около города Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Это произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.