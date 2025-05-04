Индия и Пакистан снова обстреляли друг друга

Индия обвинила Пакистан в еще одном нарушении режима завершения огня

В Министерстве обороны Индии сказали, что заметили нарушение Пакистаном режима завершения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира. Там подчеркнули, что такое происходит 10-й раз за последнее время, сообщает РИА Новости .

Пакистанцы открыли стрельбу с постов ночью с 3 на 4 мая. Использовалось стрелковое оружие.

Стрельба через линию контроля произошла рядом с Пунчей, наушерами, Купварами, Ахнура, Барамуллы, Сундербани и другими населенными пунктами в Кашмире. Армия Индии дала ответ быстро и соразмерно.

У Индии и Пакистана есть общая граница. Ее протяженность составляет 3,3 тыс. километров.

Международная граница имеет протяженность 2,4 тыс. километров. Она растянулась от Гуджарата до Ахнура в Джамму.