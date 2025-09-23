Имущество Агаларовых просят арестовать по делу о теракте в «Крокусе»
Адвокаты потерпевших в теракте в «Крокус Сити Холле» просят следствие арестовать имущество Араза и Эмина Агаларовых с целью возмещения вреда. Один из защитников потерпевшей стороны Игорь Трунов объяснил, почему было подано такое ходатайство, сообщает ТАСС.
Обеспечительные меры просят наложить на владельцев компаний Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл», чтобы возместить вред, причиненный из-за услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц. Ходатайство приняли.
«Крокус профи» — предприятие, которое осуществляло охрану здания. Обслуживанием системы пожаротушения и предоставлением доступа к эвакуационным выходам занималось АО «Крокус», а организацией культурно-зрелищных мероприятий — Crocus Group.
Согласно данным следствия, после поджога зала террористами пожарная система не сработала, а эвакуационные выходы оказались закрытыми. По словам Трунова, из-за услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, погибли минимум 40 человек.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и привезли в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.
