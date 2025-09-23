Имущество Агаларовых просят арестовать по делу о теракте в «Крокусе»

Адвокаты потерпевших в теракте в «Крокус Сити Холле» просят следствие арестовать имущество Араза и Эмина Агаларовых с целью возмещения вреда. Один из защитников потерпевшей стороны Игорь Трунов объяснил, почему было подано такое ходатайство, сообщает ТАСС .

Обеспечительные меры просят наложить на владельцев компаний Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл», чтобы возместить вред, причиненный из-за услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц. Ходатайство приняли.

«Крокус профи» — предприятие, которое осуществляло охрану здания. Обслуживанием системы пожаротушения и предоставлением доступа к эвакуационным выходам занималось АО «Крокус», а организацией культурно-зрелищных мероприятий — Crocus Group.

Согласно данным следствия, после поджога зала террористами пожарная система не сработала, а эвакуационные выходы оказались закрытыми. По словам Трунова, из-за услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, погибли минимум 40 человек.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и привезли в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.

