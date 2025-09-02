сегодня в 15:55

Именные пробирки с кровью нашли около ТЦ «Макси» в Чите

Выброшенные пробирки с кровью из вены обнаружили в лесу недалеко от торгового центра «Макси» в Чите, сообщает Chita.ru .

На опубликованных кадрах видно, как в лесу на земле между шишками лежат заполненные венозной кровью пробирки. На них видны имена пациентов.

При этом, по словам очевидца, документов около пробирок не нашли.

В пресс-службе министерства здравоохранения Читинской области отметили, что в районе ТЦ «Макси» нет государственных медучреждений.

«В данном случае по обращению с отходами и экологическому надзору необходимо обратиться в Минприроды и правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, который занимается контролем за обращением с медотходами в медорганизациях.

В ведомстве добавили, что если будет установлена больница, допустившая нарушение, Роспотребнадзор проведет проверку и примет соответствующие меры.